封測廠矽格（6257）受惠網路通訊晶片及電源管理晶片訂單需求優於往年同期，配合轉投資封測廠台星科（3265）營運持穩，2020年2月淡季合併營收逆勢繳出「雙升」佳績，與前2月營收同步年增逾4成、齊創同期新高，首季淡季營運表現有撐。

矽格2020年2月自結合併營收8.51億元，較1月8.49億元微增0.22％、較去年同期5.76億元成長達47.81％。累計1～2月合併營收17.01億元，較去年同期11.9億元成長達42.91％，續創同期新高。

矽格轉投資的台星科2020年2月自結合併營收1.76億元，較1月1.73億元小增2.23％、較去年同期1.29億元成長達36.28％。累計1～2月合併營收3.49億元，較去年同期2.54億元成長達37.35％，表現亦較去年同期明顯轉強。

矽格因應客戶對5G基地台及智慧型手機封測需求，去年設立子公司蘇州矽興，擴廠效益顯現帶動首季淡季營運維持一定動能。矽格今年資本支出約17.19億元，用於汰換設備及擴充產能需求，蘇州矽興資本支出估計約16.7億元，用於新增設備及擴充產能需求。

(時報資訊)