國民黨立委陳超明，5日在立法院質詢時，表示自己召集地方的社區發展協會，邀大家一起做口罩，且品質不比工廠生產的口罩差。不料，卻遭網友罵翻，紛紛湧入臉書出征。對此，陳超明道歉了，但也表示遺憾，認為許多網友批評只看政治顏色。

陳超明質詢時表示，自己提供材料動員做口罩，「一個老人家，在家裡做個2、30個口罩給家裡用，就不會吵，口罩會臭，用布的做」，強調自己拿到的材料能防H5N1，且經過認證，還喊話陳時中「這是我救你的辦法」。

此番言論一出，引發網友出征，紛紛湧入陳超明臉書留言，表示「丟臉啊」、「有人替你們這些豬隊友發聲嗎？」「真替苗栗人擔心」、「真的是另類的一炮而紅」、「陳超明快點教我做新台幣」、「紅了，紅到發黑！」

陳超明也緊急澄清，在臉書表示，質詢之意在於透過民間力量製作「口罩套」，搭配醫療級口罩或抗菌力較好之不織布，可以延長口罩壽命，將醫療級口罩留給醫護人員，解決口罩之亂，卻因質詢時間因素，表達不夠完整令人誤會，表示抱歉，但對於未明事實，語出訕笑的言論，深感遺憾。

陳超明也舉出其他地方社區，也已進行製作口罩套，感嘆質詢原意是希望防疫力量能擴大，不料許多網友卻只看顏色批評，甚感遺憾。

(中時電子報)