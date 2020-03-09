《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（9）日的國際新聞重點。

【1】疫情大爆發！義單日133死、1492確診 雙創新高！

義大利民防保護局8日表示，境內的2019年冠狀病毒疾病確診數暴增1492例、死亡數大增133人，目前全國累計7375例確診、366人不治。

【2】泉州隔離酒店倒塌 10死22被困

福建泉州的「欣佳酒店」7日晚間發生倒塌意外後，傳出至少有71人被困，經過警消徹夜救援後，目前已累計救出49人，其中10人死亡，39人送醫治療，仍有22人被困。據了解，倒塌原因可能跟一樓改建裝修，導致樑柱變形有關，目前65歲楊姓房屋業主已經被大陸警方帶走調查。

【3】華府失守 紐約州宣布緊急狀態

新冠肺炎在美國快速擴散，美國境內確診人數突破400人，首都華盛頓特區7日也出現首例確診。被感染者最近沒有旅遊史，也未與患者有密切接觸，因此很可能屬於社區傳播個案。此外，由於疫情惡化，紐約州當天宣布進入緊急狀態。

【4】至尊公主號獲准停靠奧克蘭

因出現新冠肺炎疫情而停留在美國加州舊金山外海的「至尊公主號」郵輪，已獲准在舊金山灣區奧克蘭停靠，預計當地時間9日抵達。由於船上有21人新冠病毒檢測呈陽性，郵輪靠岸後，需要緊急救治的乘客將離船接受救治。

【5】添亂！北韓再射不明飛行器

世界各國忙著防堵新冠肺炎疫情擴散之際，韓國聯合參謀本部今（9）日表示，北韓今日再發射不明飛行器，這是北韓連2周發射飛行器。

(中時電子報)