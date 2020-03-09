工業電腦大廠研華（2395）公布2019年合併營收創541.44億元新高，年增11.12％。毛利率38.3％提升至38.97％，營益率17.05％則創近12年高點。歸屬母公司稅後淨利73.51億元，年增16.87％，每股盈餘（EPS）10.51元、首度賺達1股本，雙雙改寫歷史新高。

研華董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利7.8元、股票股利1元，合計派利8.8元，配發金額創新高，盈餘配發率約83.73％，亦為近3年高點。以6日收盤價291.5元計算，現金殖利率約2.68％。公司將於5月28日召開股東常會，全面改選董事。

研華2019年第四季合併營收134.85億元，季減6.23％、年增9.05％，創同期新高、歷史第3高。毛利率39.06％、營益率17.87％，低於第三季39.61％、18.3％，優於前年同期38.59％、15.96％，象徵本業獲利能力的營益率創近12年同期高點。

研華2019年第四季本業獲利能力創高，雖受業外顯著由盈轉虧影響，歸屬母公司稅後淨利16.99億元，季減20.57％、仍年增4.11％，每股盈餘2.43元，低於第三季3.06元、優於前年同期2.33元，仍雙創同期新高。

以事業群觀察，研華物聯雲事業群（CIoT，原NCG網路暨通訊事業群）受惠軟體定義網路（SDN）產業趨勢，2019年營收年增達20％。嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）、智能物聯網服務事業群（SIoT）營收分別年增7％、1％，工業物聯網事業群（IIoT）則持平。

若以各區域來看，研華2019年以北美及新興市場表現最佳，營收分別年增14％與19％，大中華區年增2％、歐洲則年減2％。而去年2月收購OMRON直方、並更名為ATJ，對全年營收貢獻為4％。

研華總經理暨財務長陳清熙表示，2019年以美元計價合併營收為17.55億美元，年增8.5％，主要受到區域貿易摩擦影響，表現低於公司預期。不過，受惠於零件成本下滑與營運規模效益顯現，利潤率表現優於公司預期。

研華因新冠肺炎疫情干擾中國大陸昆山製造中心復工進度及物流，2020年2月自結合併營收32.31億元，月減18.49％、年減9.51％，創近2年低點，但仍創同期次高。累計1～2月合併營收71.59億元，年減7.12％，仍續創同期次高。

展望今年營運，陳清熙表示，新冠肺炎疫情造成的停工、部分零件缺料與需求遞延，為近期營運最大風險。不過，雖然短期營收成長動能可能因此受阻，但研華營運現金充足，對營運長期成長仍維持正面看法。

(時報資訊)