台灣證券交易所與富時羅素公布合編的台灣指數系列成分股定期審核結果，其中，台灣50成分股無變動，台灣中型100指數成分股納入和潤企業(6592)、長興(1717)，相關成分股納入及刪除變動將自3月20日交易結束後生效。
本次台灣50指數成分股無變動，候補名單：緯穎(6669)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、華新科(2492)、臻鼎-KY(4958)。
台灣中型100指數成分股納入：和潤企業、長興；分股刪除：中石化(1314)、亞太電(3682)；候補名單：奇力新(2456)、健策(3653)、超豐(2441)、復盛應用(6670)、義隆(2458)、新日興(3376)、亞光(3019)、同欣電(6271)、正隆(1904)、景碩(3189)。
台灣資訊科技指數無變動，台灣發達指數成分股納入：長興，刪除：中石化、亞太電。
(時報資訊)
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