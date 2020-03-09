罷韓連署已逾50萬份，令挺韓高雄市民非常擔心高雄市長韓國瑜是否會被罷免成功，有一挺韓高雄市民看不下去，提筆寫一封信給Wecare高雄發起人尹立，要尹立不要操作罷韓政治操作，深高籃綠對立，更不要和552萬民意為敵！該市民千字文的沉痛呼喊，讓許多韓粉看哭，直言罷韓者太過份了！

以下是該市民寫給尹立的信，全文如下：

尹立先生：

恭喜你！你主導的罷韓行動一年多來進行得很順利，「討厭韓國瑜」的氛圍也營造得很成功，但是我要不客氣的告訴你，對一個剛就任不到兩個月的市長就開始策劃罷免行動，這是一個民主國家之恥，是不是因為牽扯到黨或私人的利益衝突，我想只有你自己最清楚，人民心中也自有一把尺，至於你自己心中有沒有這把「恥」已經不重要了，當學生質疑你全心全力去操作罷韓行動卻漠視學生受教權的時候，你說你是依法請假；當民眾質疑你在前市府時代的十九標標案，標標都精準中標的時候，你說你是合法取得，還要去提告質疑的民眾，這時候我就知道你心中已經沒有這把「恥」了。

我知道，這不是你一個人的能力所及，這是貴黨結合所有側翼分子、黨軍和一切國家機器所創造出來的成果，但是我只想問一句：你們到底在怕什麼？是什麼原因讓你們不惜動用一切資源也要把韓市長拉下來？這一年多來高雄的市政和建設成果你可以視而不見，韓市長對偏鄉地區、弱勢族群的照顧與關懷你也可以充耳不聞，但是面對氣爆案、慶富案和高雄三千多億負債的這些金錢流向的時候，請你不要裝聾作啞好嗎？人民難道不能有知道真相的權利嗎？更何況這不僅僅是高雄市民的權利，更是全國百姓都應該擁有的權利，畢竟那些都是全國百姓辛辛苦苦工作、老老實實繳稅的血汗錢哪！如果你企圖以罷韓行動來轉移焦點、來掩蓋真相，甚至操作司法讓真相石沉大海，我們全國百姓是絕不會同意，更是永遠都不會原諒的！

我知道，當舊市府時代的弊案一件件被披露出來的時候、當舊市府時代的福利無法讓有些人繼續獲取的時候、當自己的利益與願望和事實相違背的時候，很多人從韓國瑜當選市長開始就坐立不安、就覺得罷韓行動一刻也不得閒。不過你喜歡玩政治也請你要節制一點、有格調一點，當人民用選票唾棄你們的時候，應該是用行動證明你們會真誠的檢討、用行動證明你們有信心比過去做得更好才對，而不是利用造謠、抹黑、謾罵、策動民粹來企圖奪取政權，這種惡意政爭奪權的腐敗行為不但是民主之恥，更非全體高雄市民之福。

我知道，當你決定要罷韓的時候，相信你也已經準備好要和全台至少五百多萬人民為敵了；當你決定要罷韓的時候，相信你已經不在乎藍綠惡鬥繼續擴大了；當你決定要罷韓的時候，相信你已經管不著族群分化和仇恨會不會更嚴重了，這就是一個沒有責任感的政客很標準的一種行為。如果真是這樣，就表示這是一場無可避免的鬥爭，那就來吧！但是軍事的戰爭能夠以戰止戰，政治的鬥爭卻是永無止境的，台灣還能承受多大、多久的鬥爭壓力沒有人知道，不過五百多萬百姓為了中華民國的永續發展一定會勇於應戰，也誓將讓你遺臭萬年！不要忘了一月九日從凱達格蘭大道滿到中山南路、滿到自由廣場的百萬造勢人潮，有一天這些人潮也必將重返凱道，聲討無能、無德、無良、無恥的假博士，聲討任何一個只會搞政治鬥爭，無法讓「台灣安全、人民有錢」的邪惡政府。

最後我要告訴你，老百姓無須為政治服務，老百姓只要生活過得無憂無慮，老百姓是單純、無辜的，請不要為了成就自己私人的政治利益，踩著老百姓的背脊往上爬！老百姓在這場無止境的政治鬥爭中，只會被你們踩在腳底下流血、流汗、流淚，只會為你們付出慘痛的代價、失去幸福快樂的日子，而絲毫得不到任何好處。我不要看到這樣的高雄，我不想看到這種向下墮落、向下沉淪的高雄！我是高雄市民，這是一個小小市民的心聲。

韓粉給尹立的信。（摘自韓冰歡歡許淑華-挺瑜愛您臉書）

(中時電子報)