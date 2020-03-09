高雄市長韓國瑜陷入罷免危機，國民黨黨主席當選人江啟臣昨表示，韓是黨員更是地方縣市非常優秀的從政同志，作為黨中央，必須給予相關協助，讓大家把本分的工作做好。他強調中央和地方要合作，找回市民對韓的支持。對此，資深媒體人韋安認為，求黨主席幫忙，韓不如找柯P合作，柯粉不投「罷韓」，最少會少5到10萬票。

新北市長侯友宜昨被問及，江啟臣接下來挑戰可能是要搶救韓國瑜，侯有什麼建議給主席或韓國瑜？侯友宜強調，各司其職，做出人民要的方向。江啟臣則認為，韓面臨的挑戰，需要中央、地方共同合作，找回市民對韓市長的支持，也找回大家對國民黨的信心，目前15縣市為國民黨執政，未來如何統合、相互合作，相輔相成將市政做到人民有感，是黨中央應該要努力的目標。

韋安則在臉書指出，一堆人希望國民黨新主席，幫忙韓國瑜度過「罷韓」危機，可是怎麼幫？加入戰力與奧援，升高「罷」與「反罷」熱度？讓投票率衝高，對韓有利？

他說實際上，一個六都市長的「資源」，遠比黨主席和立委多，韓國瑜還是要靠自己。柯P被藍綠夾殺打不死，完全靠自己，因此，韋安認為，求黨主席幫忙，韓不如找柯P合作，柯粉不投「罷韓」，最少會少5到10萬票。

(中時電子報)