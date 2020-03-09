小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（9日）財經重點。

【1】３字頭在望！ 沙國增產狂殺油價

沙烏地阿拉伯跟俄羅斯擴大減產破局之後，沙國隨即在7日宣佈調降各級原油的全球4月出口官方售價，其中亞洲減幅是市場預估的將近3倍，創下2012年初來最大減幅。在「瘋狂」降價的同時，沙國亦準備4月增產搶市。俄羅斯與其他中東產油國勢必跟進降價及增產，國際油價恐將跌跌不休，下測3字頭。

【2】iPhone11 全球爆缺貨

新冠肺炎疫情影響蘋果公司的供應鏈，iPhone 11出現全球大缺貨的現象。《紐約郵報》6日報導，紐約市無線通訊商的iPhone 11及iPhone 11 Pro若不是缺貨，就是庫存極低。曼哈頓的多家零售門市一致表示缺貨，而且不知道何時會恢復正常供貨。曼哈頓上東城一家AT&T門市的一名工作人員表示，iPhone 11 Pro已經缺貨至少數周，目前也不清楚下一次的到貨時間。

【3】13檔三率三升 財報行情看旺

13檔年報三率三升股，法人愛不釋手！新冠肺炎疫情疑慮未除，導致上周美股上沖下洗，台股波動隨之劇烈，基本面選股成顯學，隨著上市櫃企業2019年財報陸續出爐，東和鋼鐵（2006）、凡甲（3526）等13檔毛利率、營業利益率、稅後純益率齊步攀高的績優股，將扮演財報行情的主流指標。

【4】憂疫情 消費行為四大轉變

新冠肺炎疫情對於民眾的消費行為造成改變，瑞銀據證實驗室（UBS Evidence Lab）最新調查顯示，民眾出現四大消費行為改變：假期延長、出行計畫取消、消費支出下降，以及線上消費增加，62％的受訪者比以往增加線上娛樂支出，10％增加線上購物，尤其男性和老年人兩種客群增加的占比意外更高。

【5】使用者付費 健保擬提高三大部分負擔

2019年健保財務收支短絀擴大為336億元，最快2021年安全準備金就會低於1.5個月，依法必須調高健保費率，引發社會關注。衛福部中央健康保險署長李伯璋7日表示，擬從三大方向推動使用者付費、部分負擔改革，包括藥品部分負擔從200元吃到飽改採定率制、增收檢驗檢查及癌藥部分負擔。

(中時電子報)