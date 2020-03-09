中國福建省公安透過網路監控發現，曾經有人大量購買針孔攝影機以及竊聽器等設備，因此展開調查，果不其然逮捕一名劉姓男子，並從他身上找到1700段偷拍影片，總容量多達180 G！經盤問後，劉男承認偷拍罪刑，恐處2年以下有期徒刑。

據《中國報》報導，劉男於2018年5月至2019年9月間，以入住名義先後到福州20多家酒店入住，之後將自己從網站上訂購的50多組偷拍器材陸續裝到房間內各處，電視機前、空調插座以及機上盒都佈滿鏡頭，接著透過遠端操作進行偷窺，最後將影片下載到手機、硬碟裡保存。

中國公安進行網路監察時，發現有人購買大量偷拍設備後驚覺有異，鎖定嫌疑人劉男，最後在他的住處將其逮捕，並查獲1700部偷拍影片，總容量多達180 G，且遭偷拍的人多達1500人。

審理該案件的檢察官表示，劉男的行為已嚴重侵犯住客的生活隱私，並對酒店的運作造成極大的影響與損害，根據當地法律，非法使用竊聽、偷拍器材，將會處以2年以下有期徒刑、拘役或是管制，同時提醒入住酒店的房客應提高警覺，不要讓有心人士有機可乘。

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(中時電子報)