美國2月非農業就業人口增長27.3萬人，遠超過市場預估的17.5萬人，但上周五美股未受到經濟數據利多激勵，道瓊開盤大跌逾700點，持續震盪後，於最後一小時內迅速收斂跌幅，終場下跌0.98%，其餘三大指數跌幅較深，介於1.71%~1.97%之間。

美國股市波動加劇，上周五亞股走低，台股加權指數也同步出現回檔，早盤開低後未能彈升，日線拉出中長黑並接連失守半年線(約11,490點)、10日均線(約11,421點)、5日均線(約11,345點)，終場指數下跌193.01點，收在11,321.81點，跌幅達1.68%，成交金額則為1496.05億元。

三大法人合計賣超322.65億元，外資賣超288.23億元、投信買超7.86億元、自營商賣超42.29億元。

上周五櫃買指數跌幅0.63%，收在144.26點，整體表現較加權指數抗跌，仍處於5日均線(約143.4點)之上，目前櫃買指數壓力為季線(約146.2點)附近。

近日台股明顯出現波動，下方年線位置(約11,076點)為多空關鍵分水嶺，考量近期國際股市震盪幅度加劇，建議於操作上不宜躁進，若搶進高檔強勢股，須多加注意資金比重控管。後續選股方向，可追蹤雖逢營收利空，但股價不跌的個股。

此外，時序已進入3月，投信月底將結算Q1季績效，近日可留意投信介入之中小型題材股，族群方面可關注ABF載板、CCL銅箔基板、記憶體、散熱、伺服器，並持續留意供應鏈產能回升情況。

(時報資訊)