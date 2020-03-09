明天(3/9)全台有雨，北臺灣鋒面過後氣溫下降。氣象局指出，周三(3/10) 第1波冷空氣影響，北臺灣整天偏涼，清晨最冷北臺灣僅14度。氣象專家吳德榮說，周五(3/13)第2波冷空氣南下，周六(3/14)下半天到下周一(3/16)清晨，濕冷轉乾冷溫度很低，最新模擬指出有強烈大陸冷氣團(12度以下)的強度。

氣象局說，今深夜鋒面接近，中部以北、東北部將有短暫陣雨或雷雨，有時雨勢明顯。周二結構完整的鋒面通過、東北季風增強，全台有雨或雷雨，中部以北、宜花有局部大雨可能，接著北臺灣氣溫下降，周三清晨最冷，北臺灣低溫14、15度，中部及花蓮16、17度，南部及臺東也只有18到20度，直到周四減弱。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，周五下午起到周六鋒面通過、強冷空氣南下，中部以北有雨、南部有局部短暫雨，各地氣溫驟降。周六下半天到下周一清晨，濕冷轉乾冷，全台早晚氣溫很低，已有「強烈大陸冷氣團」(台北市日低溫12度以下，且高於10度)的強度，但模式會再調整，應持續觀察。

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(中時電子報)