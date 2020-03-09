大陸武漢客廳方艙醫院昨（8）日宣布，有25人治癒出院，下午59人轉至雷神山醫院，已實現患者「清零」，消毒後預計8日上午正式休艙。蔡正元認為，大陸的防疫成效相當成功，而經濟蕭條的病毒才剛開始，對台灣影響可能更大。

蔡正元在臉書表示，武漢爆發新冠肺炎，大陸依SARS的經驗，把會展中心、體育館、商場改裝大通舖的臨時醫院，收治沒有併發症疑慮的新冠肺炎患者，成效相當成功。

武漢14家方艙醫院，從2月5日開始，至今運作33天，收治1萬2千名多病患，大多都治癒出院。蔡正元指出，方艙醫院陸續休館11家，目前僅剩3家在運作，病患只剩100多人，3月10日也預訂休館，剩餘病患轉診雷神山醫院。

其中，武漢最大的方艙醫院「客廳方艙醫院」，有來自各地的15個醫療團隊，收治1760名病患，實現病患零死亡、醫護人員零感染的成績。

蔡正元說，方艙醫院剛開始時，台灣媒體不分藍綠都瘋狂挖苦嘲笑，現在大概都忘記了，看起來大陸的疫情已近尾聲，到是福建泉州的隔離酒店倒塌，台灣的飯店、餐廳、觀光業倒閉佔據了新聞版面。

蔡正元表示，疫情的發展可以樂觀，但經濟蕭條的病毒才剛開始，而後者對台灣的影響可能更大，時間也可能非常長，貧富不均會更擴大，有些台灣青年人可能會因而終生低薪或失業，真是糟糕。

(中時電子報)