美國副總統彭斯保證，任何美國人想要檢測武漢肺炎，公、私健康保險都可給付，但有醫師認為，在複雜的醫療保險系統下，沒有人能對民眾要付的費用給出確切的答案。

「聯邦醫療保險」（Medicare Insurance）的網站已更新，將支付保險人在2月4日之後有關2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的檢測費用，在這個公營健保體系下的民眾可經由醫師或醫療院所指示進行檢測，醫療院所4月1日之後寄帳單到Medicare接受理賠。

美國政府提供兩種公營健保，聯邦醫療保險和醫療補助（Medicaid），提供65歲以上老年人、殘障人士和低收入家庭保險；其他人需要買私人健康醫療保險。

防疫總指揮官彭斯（Mike Pence）4日宣布，「已把檢測當作必要的健康福利（essential health benefit）」，意指美國公辦與私人的健康保險都將涵蓋2019年冠狀病毒疾病的檢測。

「彭斯的聲明有許多錯誤」，南加州大學衛生政策學者楊恩（Christen Linke Young）6日向「凱薩健康新聞」（Kaier Health News）表示，「民眾到底要負擔多少仍不知道，這不會是一個簡單的過程，包括聯邦、州政府和私人保險機構」。

根據「科學雜誌」（Science），美國疾病管制暨預防中心（CDC）之前「設計給各州和地方實驗室的檢測試劑組變成大敗筆，因為其中含有一個錯誤的試劑」，導致結果不正確，這是美國在檢測環節上速度緩慢的原因之一。

疾管中心表示，6日已寄出110萬個檢驗試劑組。

在北加州佛利蒙特（Fremont）執業的台裔家庭醫師林錦堂（Dr. Jiin T. Lin）今天向中央社記者表示，相信明天開始，全美檢測的工具會到位，預期「能執行檢測與治療病患的只有大醫院」，至於費用沒有人能給確定的答案。

根據一項針對北美6500名護理師進行的調查顯示，如果醫療單位有病人出現武漢肺炎症狀，只有30%受訪者表示工作單位有足夠的防護設備保護員工，44%的雇主提供相關資訊。

林錦堂說，目前社區的家庭醫生沒有相關的防護資源，不太可能在第一線替有症狀的病人做檢測。

林錦堂說，美國家庭醫師的做法會先電話問診，詢問病情、旅遊史，病人病情若無改善則做轉診建議。

對疑似出現2019年冠狀病毒疾病症狀的美國病人，他建議「直接找大醫院急診室才有能力收治」。

儘管彭斯說檢測免費，但一般情況下，大醫院的醫生不會只對病人「檢測」，根據病人的症狀，醫生可能還會開「X光」或「流感篩檢」、「肺炎病毒」的檢查項目，可能因此產生相關費用。

在美國的醫療保險中，「預防性檢驗」含在保險內，例如年度健康檢查，只要家庭醫生評估「開單」後去指定地點檢查，保險公司不能再對保險人收費。但如果是「治療性檢驗」，病人則需付掛號費（copay）或負擔自付額（deductibles）。

2019年冠狀病毒疾病的檢測究竟歸類為「治療性檢驗」或「預防性檢驗」，仍有爭議，公辦的健康保險將負擔檢測費用，私人健康保險家數多、方案不同，需要保險人自行查詢了解。

(中央社)