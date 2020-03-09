國民黨主席改選順利落幕，由立委江啟臣以8萬多票高票獲勝，但卻罕見未收陸方中共中央賀電。對此，港媒今發表社論指出，陸方此舉恐是不滿江啟臣的「親美遠中」新路線，讓馬英九在內的很多人都出乎意料，港媒認為此舉警告國民黨意味濃，國共關係恐已生變。

據港媒《中評社》9日發表社評指出，「陸方此次未給江啟臣賀電，僅由國台辦發言人給出不冷不熱的回應，警告國民黨意味濃，但也還沒有到一刀切的程度，氛圍上很類似2016蔡英文上任之初等待『未完成的答卷』」，評論文還指出，「未來，國共能不能維繫昔日關係，關鍵核心還是新主席是否承認『兩岸同屬一中』」。

社評強調，「江啟臣帶領的國民黨如果還認同一中，其他事好談，如果不認同，就等於國民黨都不願做台獨煞車皮」。評論文最後強調，「若兩岸關係、美陸台三邊關係在沒有政黨可以為台獨踩煞車時，兩岸就直接對撞了」。

(中時電子報)