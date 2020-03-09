所羅門(2359)前2月合併營收為4.26億元，年減28.61%，宅經濟讓電商、物流業產能逐年增加，為協助業者加速物流揀貨程序，所羅門(2359)AccuPick智能取放系統，已與許多機器人品牌、國內外客戶合作，應用在眾多產業，有助於公司未來營運表現。

過去如何正確辨識透明物體一直是光學檢測的一大難題，宅經濟讓電商、物流業產能逐年增加，面對不斷湧入的物件包裹，加速物流揀貨程序是業者的勝出關鍵，所羅門表示，公司自主研發AI(人工智慧)與3D視覺技術，所羅門的AccuPick智能取放系統不僅讓機器人有眼睛，更具有像人一樣的判斷能力，大幅縮短辨識時間，且辨識精確度讓業者能處理更多型態的物件，甚至是精細物，如小於0.5公分的螺絲帽、或玻璃瓶等，提升整體營運效益；而過往工業機器手臂或協作機器人，少了AI，前置作業時間長，能夠辨識的物件有限，辨識度也不夠精確，造成揀貨或上下料流程效率不彰，公司的AccuPick智能取放系統，讓機器人有眼睛且變聰明，導入過程簡單、不需要複雜程式設定即能上線，有如人腦的AI(人工智慧)3D機器視覺系統，讓機器手臂能在最短時間精確完成包裹揀貨或上下料。

所羅門的AccuPick智能取放系統已與許多機器人品牌、國內外客戶合作，應用在眾多產業，如物流、製造、汽車、鞋類、藥廠等，目前所羅門的AI-3D機器視覺系統支援超過全球20多家主要機器人品牌，幾乎涵蓋市面上重要品牌。

所羅門2月合併營收為1.94億元，年減30.51%，累計前2月合併營收為4.26億元，年減28.61%。

(時報資訊)