氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，13日下午起至14日鋒面通過，中部以北有雨、南部亦有局部短暫雨的機率；強冷空氣南下，各地氣溫驟降。14日下半天起至16日清晨，「濕冷」轉「乾冷」，各地早晚氣溫皆很低。最新模擬這波冷空氣已有「強烈大陸冷氣團」的強度，但模式會再調整，應持續觀察。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，受到鋒面北移，暖氣團更增強，今天各地晴朗穩定，白天氣溫再升、暖熱如夏，東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，明天鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨、南部亦有局部短暫雨的機率；北台轉「濕冷」，中部微冷、南部轉涼。11日各地轉為晴朗的天氣；清晨氣溫降至最低，白天起冷空氣減弱，氣溫逐漸回升；12日至13日上午、另一波鋒面逐漸接近、水氣增多，在暖氣團內、氣溫續升；北台灣雲量增多有局部短暫陣雨的機率，其他地區仍為多雲時晴，白天微熱早晚涼。

(中時 )