宏遠證券分析，肺炎疫情造就生技醫療、防疫、宅經濟、遠端視訊、安全監控、雲端服務等相關公司受惠，少數台廠受惠於短線轉單，惟股價大漲就不要亂追高，除非股價大幅回跌，或是肺炎疫情一直無法受到控制，那就另當別論。

肺炎疫情會影響短線需求及生產，以及影響短線全球經濟及股市，但長線大成長趨勢的產業發展不會不見。會不見的，只是短線題材或是技術不成熟，例如Google 眼鏡及 AR/VR。

不然的話，Apple 在 2007 年 6 月底推出第一代智慧型手機，2007 年下半年~2008 年底，美國發生兩房危機及雷曼倒閉引起全球金融風暴，不就該把智慧型手機需求大成長的趨勢打掉嗎?實際上並沒有，反而這十多年來智慧型手機大流行，人手一支甚至多支。

智慧型手機大流行，也造就 Apple、大立光即使從 2007 年 12 月股價最高點算至今大漲逾 10 倍、台積電漲逾 5 倍；如以 2008、2009 年股價最低點算起，則Apple、大立光大漲最多超過 20 倍、台積電漲 10 倍。

從上圖的大立光、台積電股價月線圖來看，2008 年全球金融風暴影響當時智慧型手機的供需情況、影響短線相關公司業績及獲利、全球經濟及股市也受到重創，但是智慧型手機長線大成長趨勢並沒有因此不見，而且 Apple 智慧型手機也帶給台灣相關代工廠帶量商機，2011 年一顆蘋果救台灣成為市場上嚷嚷上口。

因十幾年來許多人手機不離手及過度使用，眼睛受損情況日益嚴重，近視年齡層大降，近視、散光、老花等度數陡增，青光眼、白內障、視網膜剝離、黃斑病變等眼睛開刀人數大增，造就眼科相關生意開始大好，目前只是剛高開始發酵而已(很可惜很多人看不懂這樣的大趨勢)，隨著手機持續過度使用對眼睛傷害續增，未來眼科相關產業將是大長多格局，眼科相關產業及公司未來業績及獲利，甚至股價，或將可能成為下一波大成長的產業及受惠股。

肺炎疫情影響，會有部分產業受惠，大多數產業會受到短線衝擊，但因肺炎疫情影響短線供需，長線大成長產業趨勢不會不見，因此在長線保護短線的選股投資架構下，可逢低考慮投資中長線大成長趨勢產業5G+AI+雲端、電動車、晶圓代工及晶圓材料、眼球經濟產業及受惠股。

電子股以台積電及其供應鏈受惠股、聯發科、瑞昱、聯詠、矽創、智邦、碩天、貿聯、原相、譜瑞、欣興、晶圓材料、CCL 等，眼球經濟受惠股可留意大學光、奈米醫、明達醫等等個股。

可在個股股價出現不理性大跌時找買點，惟肺炎疫情持續影響股市波動，建議低接不追高，並且嚴格控管投資風險。

(中時電子報)