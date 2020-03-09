女議員感謝大家的關心，表示沒有要募款。（圖／摘自臉書）

桃園市議員詹江村「村長」昨（8）日開直播哽咽透露，某位政壇好友近期卻得了胰臟癌三期，一度長達幾分鐘難過到說不出話。觀看直播的部分網友猜到她身份，紛紛到臉書加油打氣，而本人也出面回應了。

詹江村表示，聽到這個消息很震驚，手術成功率僅一成多，但小孩還在讀國小，先生身體也不好，也沒什麼身家，且醫藥費要上百萬元，「若沒醫好，就甚麼都沒了…」，也讓這名好友想放棄治療，把錢留給最愛的小孩。

有網友猜到她的身分，就是新北市某位女議員，紛紛湧入臉書替她加油，希望她能早日康復，「加油加油！我們沒離開！」「美女議員加油，不要給自己太多壓力，在這個時候身體最重要」。

另外，有人不敢置信，問「是真的嗎？我好難過！」表示醫藥費的部分，希望能盡一份心力，不過遭女議員婉拒，「我超感謝也感動大家對我的一片心意，請大家寬心，我一定奮戰到底，目前真的沒有要募款，大家也要為心愛的人多多保重身體噢！」

(中時電子報)