大陸女星辛芷蕾在宮鬥劇《如懿傳》中飾演嘉貴妃，大反派角色作惡多端，令人看得牙癢癢，戲外討論度超高，人氣高漲。不料她近日代言香水品牌，在微博中發表文案內容，其中一句話讓她被網友罵翻。

辛芷蕾8日貼出香水形象照寫道，「不會用香水的女人沒有未來，今天，和我一起邂逅你的幸運。」結果被部分網友解讀為是在歧視，質疑「不用香水的女人怎麼了嗎」，揚言要抵制品牌。

之後辛芷蕾火速刪除文章道歉，「本來想表達的是，女性朋友們活得精緻精彩些，沒想到產生了歧異，抱歉，不說了，要去複習一下語文。」適逢三八婦女節，她也祝福女性朋友，「妳的未來，妳自己說了算。」

貼文一出，有粉絲幫忙緩頰，「文案真的挺嚇人的，以後多審審，無礙；沒關係，姊姊的意思我們都懂。」另一方面仍有網友表示，「道歉文看著真是彆扭，妳才沒有未來。」

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(中時電子報)