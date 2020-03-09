歐陽娜娜和TAE開心合影，看起來感情很好。(圖／翻攝自TAE微博)

TAE曾和林志穎一起合作《絕世雙驕》。(圖／本報系資料照)

歐陽娜娜是星二代出身，演藝家庭眾所皆知，不過其實她還有個「星乾爹」，就是曾到台灣發展的泰國男星TAE（唐宸禹），兩人近日在泰國合體，TAE也PO出照片寫下：「很高興見到妳，我親愛的女兒。」

14歲就出道的TAE，曾來台灣發展，因外型神似林志穎走紅，發過2張專輯，並演出電視劇《絕世雙驕》、《天使情人》等，可說是最早來台發展的泰國男神，後來轉往大陸拍戲，也回泰國發展，2013年和日籍女友佐井依玲結婚，經歷離婚、憂鬱，還一度暴肥變大叔。

而近日TAE曬出歐陽娜娜到泰國探班照，寫下「Good to see you my beloved daughter（很高興見到妳，我親愛的女兒）」，只見兩人開心對鏡頭燦笑、俏皮比YA，讓網友超驚喜，「竟然認識」、「以為看錯」、「這怎麼看都不像父女輩」，才曝光原來TAE在台灣發展時，就認歐陽娜娜當自己乾女兒了。

(中時電子報)