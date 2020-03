歐陽娜娜和TAE開心合影,看起來感情很好。(圖/翻攝自TAE微博)

TAE曾和林志穎一起合作《絕世雙驕》。(圖/本報系資料照)

歐陽娜娜是星二代出身,演藝家庭眾所皆知,不過其實她還有個「星乾爹」,就是曾到台灣發展的泰國男星TAE(唐宸禹),兩人近日在泰國合體,TAE也PO出照片寫下:「很高興見到妳,我親愛的女兒。」

14歲就出道的TAE,曾來台灣發展,因外型神似林志穎走紅,發過2張專輯,並演出電視劇《絕世雙驕》、《天使情人》等,可說是最早來台發展的泰國男神,後來轉往大陸拍戲,也回泰國發展,2013年和日籍女友佐井依玲結婚,經歷離婚、憂鬱,還一度暴肥變大叔。

而近日TAE曬出歐陽娜娜到泰國探班照,寫下「Good to see you my beloved daughter(很高興見到妳,我親愛的女兒)」,只見兩人開心對鏡頭燦笑、俏皮比YA,讓網友超驚喜,「竟然認識」、「以為看錯」、「這怎麼看都不像父女輩」,才曝光原來TAE在台灣發展時,就認歐陽娜娜當自己乾女兒了。

(中時電子報)