“Shout out to the Lakers faithful in the crowd tonight.” #LakersWin pic.twitter.com/Zcb7vkw1Ue — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 8, 2020

這個周末對「小皇帝」詹姆斯來說，意義格外不同，因為他先在7日帶領湖人擊退公鹿，本季首次贏下東、西龍頭對決，接著9日又拿37分、8籃板及7助攻，協助湖人112比103力退快艇，本季首次拿下洛杉磯內戰勝利，正式宣告湖人本季強大爭冠氣勢！

「對我們來說，這個周末相當棒，能跟兩支聯盟最強球隊對抗，更是我們必須要努力競爭的兩支勁旅，」詹姆斯表示，「我只認為這兩戰我們都在整場比賽展現專注，才有辦法都贏下來。」湖人搶下4連勝，更是最近12戰當中第11勝。

湖人先前才靠擊敗公鹿，提前拿下相隔7年的季後賽門票，儘管9日這場比賽算是快艇主場，湖人球迷仍把史坦普中心變成自家主場一樣，當詹姆斯最後40秒完成「三分打」，幫助湖人領先到12分，全場更是開始狂喊，「MVP！MVP！」

「一眉哥」安東尼戴維斯也替湖人貢獻30分、8籃板，布雷德利單場飆進6顆三分球，拿下24分，成為湖人此役最需要的第3得分點；快艇則以保羅喬治31分最高，里歐納德27分，哈瑞爾20分，可惜其他隊友都陷手感低迷，特別是剛加盟的馬可斯莫里斯全場投9中0。

(中時 )