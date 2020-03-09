（13:40更新收盤）受到新冠肺炎疫情擴散以及沙國引爆油價戰爭影響，市場對經濟下滑憂慮更深，美國期貨盤早盤出現狂瀉千點的局勢，日本、韓國股市早盤也跟進重挫。台股9日開盤開在11,221.76點，下跌100.05點。盤中一路走低，終場下跌344點，收在10977點，跌幅逾3%。

美國2月非農業就業人口增長27.3萬人，遠超過市場預估的17.5萬人，儘管有亮眼的非農就業數據，美股依然不敵疫情的利空消息，終場四大指數全數下跌，美股道瓊指數下跌0.98％，標普500指數下跌1.71％，那斯達克指數下跌1.87％，費城半導體指數下跌1.97％。

資深證期分析師李全順指出，油價、美股期貨皆重挫，韓、日股9日開盤暴跌3％，台股短線面臨11,000點保衛戰。歐洲目前疫情大爆發，義大利米蘭封城，對歐盟經濟產生致命性衝擊。建議台股投資人要長線布局，短線儘量多看少做，防疫股要注意追高風險。

(中時電子報)