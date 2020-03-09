新北三峽玄明保安宮昨晚在三峽區遶境，發生陣頭在街頭互嗆，卻不理員警制止的襲警案。昨(8日)晚7點多，三峽分局員警在介壽路疏導遶境交通時，因兩派陣頭當街生鬥毆，三峽派出所張姓巡佐前往制止時，卻遭打紅眼的民眾用旗桿打頭當場濺血，送醫逢了5針，警方獲報立刻派出快打部隊前往壓制，並帶回施暴的14名份子偵訊後移送法辦。

警方表示，事發原因是三峽玄明保安宮昨天下午至晚上申請遶境活動，警方規劃10名警力及義交4名全程沿線執行交通疏導，未料晚間6時陣頭影響交通壅塞，隨即出動共18名警力，強力排除，在介壽路上超商發現現場陣頭互嗆發生推擠衝突，上前制止並呼叫警力支援。

在衝突過程中，一名陳姓男子等人因陣頭互嗆引發衝突拉扯，現場三峽所張姓巡佐為制止現場有暴力事件發生，利用身體將雙方隔開，但排除過程中，因陣頭推擠造成便利商店前廣告旗桿倒下，張姓巡佐不慎遭該旗杆劃傷左前額，經送醫救護左前額2公分縫5針已無大礙。

三峽分局獲報後，立刻出動17名快打警力，由現場指揮官偵查隊隊長迅速到場指揮調查。也立即調閱現場監視器，立刻循線在晚上9點時將涉案的林姓男子等10人及4名在場人士帶案偵辦，經警詢後將涉案犯嫌依刑法過失傷害及社維法第73條移送究辦。

(中時電子報)