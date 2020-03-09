許多人酒醉都會做出脫序行為，國外就有2名長髮女子喝醉後，跑到一住戶旁的車道上，脫下內褲就想尿尿，屋主見狀就拿出「強力水柱」驅趕，嚇得她們邊穿內褲邊逃離現場，逾170萬人看到影片全笑翻。

這部影片事後屋主傳到《LiveLeak》，影片中可以看到，喝醉的2名女子尿急，可能一時找不到廁所，就跑到一戶人家的車道上，蹲下身欲脫褲子解放，屋主看到被「入侵」，直接拿出水管伺候，用強力水柱將她們驅離，2名女子瞬間酒醒，一邊落荒而逃，一邊不斷氣罵尖叫，屋主似乎因為常遇類似「不速之客」，氣的多噴好幾下。

影片曝光至今已逾170萬人次觀看，有人打趣說： 「屋主噴太快了，應該等他們脫完褲子後再噴」、「應該讓她們連褲子都來不及穿上，尷尬的在大街上狂奔」、「幹的好！就是該給這種喝酒鬧事的人一點顏色瞧瞧」。

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(中時電子報)