高雄市長韓國瑜罷免案，第二階段罷免連署已累計55萬份！對此，前立委孫大千提出四大疑點，並直言罷韓團體真的認為台灣人民都這麼好騙嗎？灌水灌過了頭，罷韓連署就會成為一件「世紀大笑話」。

孫大千在臉書指出，在連署過程中，不難看出來幾個重要的疑點：

第一，究竟是民眾自發？還是透過組織動員？在40天的時間內要取得55萬份連署書，代表每天至少要完成超過1萬份的連署，光是靠擺設連署攤位，根本不太可能達到這樣的目標。那麼令人好奇的是，躲在罷韓團體背後的究竟是什麼樣的組織體系？

第二，究竟是民眾親自連署，還是他人抄寫代簽？高雄正值防疫工作如火如荼的關鍵時刻，每天真的會有超過1萬人，透過各種管道親自填寫罷韓連署的資料嗎？倘若真的存在抄寫代簽的狀況，這究竟算不算涉及法律的偽造文書罪呢？

第三，龐大的罷免連署經費究竟是誰出的？罷免工作的花費並不低於選舉活動的經費，總部的租金水電費，以及數百位志工的基本車馬費，再加上龐大的文宣廣告費用，甚至不時還可以提供精美的罷韓禮物，種種的工作都需要經費。以過去歷次連署的經驗來估算，每一份罷免書的成本大約是新台幣100元，而55萬份的連署書代表至少要支出5500萬元，區區1200萬，恐怕很難完成這麼龐大的工作。請問一下，這麼一筆驚人的開銷，究竟是由誰來買單？

第四，預留15萬份連署書的目的，究竟是為了應付突發狀況？還是計劃在審查截止日前才送入選委會，刻意用來壓縮選委會審核的時間，免得西洋鏡被拆穿呢？

孫大千期待高雄市政府選委會能夠仔細認真的審查連署資料，不但可以幫民眾解開這幾個疑點的神秘面紗，也可以讓台灣人民一次看清楚暗黑政治勢力的噁心真面目。

(中時電子報)