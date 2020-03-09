紐約州新冠肺炎疫情急升，截至8日，確診數飆破百人。

美國新冠肺炎疫情急速升溫，截至8日，全美確診人數已突破500人；此外，紐約州感染人數也超過100人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）昨（8）日表示，目前全美新冠肺炎確診人數已來到550人，包括49名撤僑僑民、46名「鑽石公主號」郵輪乘客，及21名「至尊公主號」郵輪乘客。

另外，據CNN統計，目前美國境內的480例感染案例一共分布在34州及首都華盛頓特區，死亡案例也上升至21人。

綜觀美國各州疫情狀況，以爆出長照中心集體感染的華盛頓州最為嚴重，8日新增12起確診病例，目前該州一共有117人感染、18人死亡。

其次是紐約州，紐約州總確診數於8日突破百人，根據《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）昨日宣布，該州一夜再新增16起確診病例，累計共105人感染。當中，多數病例集中在案例2曼哈頓律師居住的近郊韋斯切斯特郡（Westchester County），一共有82人確診，另外，紐約市有12起病例。

古莫表示，韋斯切斯特郡疫情大爆發，主要原因在於首例確診律師曾參與當地大型活動，以至於多人感染。不過他也為市民打強心針，指出發現越多人確診，對情況更為有利，當局越能控制疫情，他已建議政府機關及私人企業讓員工輪班工作，降低可能的感染風險。

美國確診數第3高的地區是加州，目前有87人感染，當中1人不治身亡。

(中時電子報)