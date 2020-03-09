火炎山大峽谷是登山客拍照打卡熱點，可將惡地景觀及大安溪美景一覽無遺。（巫靜婷攝）

知名網美Viki Chen攀爬苗栗火炎山，在懸崖旁拍下多張爆乳、翹臀美照，贏得網友讚賞「好美哦」。不過火炎山美景暗藏危機，該處土質鬆動、掏空，許多人坐在斷崖邊，雙腳懸空拍照打卡，在附近居民眼中簡直在玩命，誇張形容「珍惜生命，不然唐三藏會帶你往西方取經」，目前林務局已增立告示牌警示。

Viki Chen臉書有高達15萬追蹤者，2月底她在臉書貼文表示「某人找我喝下午茶突發奇想帶我去爬山...穿厚底鞋爬石頭路上下山走了四小時🙄還好景很美 呼～#滿臉都是土#腳起水泡🦶🏽#經期第二天」，還貼出多張她站在彷彿美國大峽谷般山崖邊的美照。Viki Chen在回覆讀者留言中提到，拍攝地點為「三義的火炎山」。

苗栗火炎山名列小百岳，去年獲網路票選為「台灣百大必訪步道」第1名，吸引眾多民眾攀登，其中大峽谷及小峽谷，因奇特的礫質惡地景觀及一覽無遺的大安溪美景，成為拍照打卡熱點。

不過美景卻暗藏危機，當地人士表示，該處土質鬆動、掏空，許多人坐在斷崖邊，雙腳懸空拍照打卡，一位蔡姓民眾多次在臉書發文示警，他表示「火焰山登山客請注意…山崖可能隨時崩落很危險」，「珍惜生命不然唐三藏會帶你往西方取經」。

行政院去年10月推動山林解禁，希望民眾親近大自然，位於三義及苑裡交界處的「火炎山登山步道」是熱門步道之一。火炎山是由厚礫石層組成，礫石層透水性良好，受雨水侵蝕下切容易，近乎垂直尖銳的峰溝與紅土，從遠處望就像跳躍的火焰而得名。

林務局新竹林管處指出，海拔602公尺的火炎山地質脆弱，加上順向坡滑動，時常傳出山崩，「肉眼或許不易察覺，但峽谷地帶的確天天都有變化」。育樂課長鄭雅文說，針對地形非常變動區，近期將邀專家學者現勘，了解最新狀況，再研擬必要性措施。

鄭雅文解釋，若地形非常變動，貿然拉繩索反而更不安全，且步道不在自然保留區公告範圍內，只能勸導，無法裁罰。開放山林政策，主要是希望人人做好登山教育，民眾應先了解登山風險，評估自身狀況、安全性及做好防備，針對常人不易克服的必要路徑，才施作簡易設施輔助。

(中時電子報)