歐洲央行發言人宣布，已要求多數員工從周一起開始在家上班。這是為了因應新冠肺炎疫情在歐洲持續延燒，而祭出的最新預防性措施。

該央行並取消未來一個月的公開活動，不過強調周四的決策會議將會照常舉行，不受影響。

外界預期歐洲央行將在本周會議公布新的刺激措施，以協助提振受肺炎肆虐對歐洲經濟造成的衝擊。自從新冠肺炎在歐洲爆發後，該區旅遊受限，股市暴跌，當地民眾信心也大受影響。

(工商 )