因應肺炎疫情擴散 歐洲央行宣布員工在家辦公 09:212020/03/09 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行發言人宣布，已要求多數員工從周一起開始在家上班。這是為了因應新冠肺炎疫情在歐洲持續延燒，而祭出的最新預防性措施。 該央行並取消未來一個月的公開活動，不過強調周四的決策會議將會照常舉行，不受影響。 外界預期歐洲央行將在本周會議公布新的刺激措施，以協助提振受肺炎肆虐對歐洲經濟造成的衝擊。自從新冠肺炎在歐洲爆發後，該區旅遊受限，股市暴跌，當地民眾信心也大受影響。 (工商 ) #歐洲央行 #歐洲 #肺炎 #疫情擴散 #在家辦公 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園發高燒不治男 檢驗出爐非新冠肺炎患者 14:402020/03/05 社會 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 醫護不是鋼鐵人！聯醫工會喊話柯p：萬一感染盼有保障機制 14:102020/03/07 生活 法德西三國旅遊升二級警示 旅客應加強防護 14:342020/03/07 生活 助友邦抗疫 帛琉疑似病例檢體送我國檢驗 14:342020/03/07 生活 昨再添382疑似個案 確診人數維持45例 14:352020/03/07 生活 外交部：台灣防疫獲國際肯定 有助於參與WHO 14:502020/03/07 生活 張上淳：45例與42例曾同天同單位做檢查 14:542020/03/07 生活 無「望」之災 農會建請政府讓大眾了解農民辛苦 15:032020/03/07 政治 1天1萬補貼沒清潔人員？ 陳時中：特別條例通過將予補助 15:192020/03/07 生活 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 iPhone11 全球爆缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 台股狂殺逾300點！財長：國安基金視情況進場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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