太平洋投資管理公司(PIMCO)周日向客戶表示，新冠肺炎爆發可能導致美國陷入相對溫和與短期的經濟衰退，並警告信貸市場緊縮恐讓衰退加劇。

PIMCO預期經濟最糟情況將在未來數月發生，此外企業現金流下滑將使金融條件緊縮。

該公司全球經濟顧問費爾斯指出，美國信貸循環可能出現問題。因此投資者對高風險信貸仍需保持謹慎態度，並將重心放在流動性與資本保存。

(工商 )