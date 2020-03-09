PIMCO警告新冠肺炎疫情將導致經濟出現短期衰退 09:212020/03/09 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太平洋投資管理公司(PIMCO)周日向客戶表示，新冠肺炎爆發可能導致美國陷入相對溫和與短期的經濟衰退，並警告信貸市場緊縮恐讓衰退加劇。 PIMCO預期經濟最糟情況將在未來數月發生，此外企業現金流下滑將使金融條件緊縮。 該公司全球經濟顧問費爾斯指出，美國信貸循環可能出現問題。因此投資者對高風險信貸仍需保持謹慎態度，並將重心放在流動性與資本保存。 (工商 ) #全球 #PIMCO #信貸 #導致 #出現 也許您會感興趣 推薦閱讀 上千公斤魚群暴斃臭翻天 環保局研判「溫差大溶氧量降低」 12:342020/03/05 社會 疫情拖累 高鐵2月營收跌破30億 19:542020/03/05 財經 全球人壽第六屆MA儲備幹部招募 持續推動人才培養計劃 00:032020/03/06 財經 IMF看淡全球GDP 陸增速低於5.6％ 04:092020/03/06 焦點新聞 TrendForce再下修智慧機產量預估 04:102020/03/06 產業．科技 全球人壽 招募MA儲備主管 04:102020/03/06 產業特刊 英雄不跟病毒鬥 《花木蘭》《007》延檔 04:102020/03/06 娛樂新聞 美國疫情擋不住 確診逾200人死亡增至14人 13:532020/03/06 國際 不願消費 日本1月家庭支出年跌近4％ 12:032020/03/06 財經 Fed褐皮書示警 陸斷鏈危機恐超預期 04:102020/03/08 生活新聞 財經熱門新聞 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 3個月漲幅全吐回 台積電股價染疫崩跌逼近死線 - 財經 油價暴跌、美恐陷負利率 川普危機來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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