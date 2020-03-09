台股累計今年初開盤迄今共39個交易日，集中市場總成交值為5兆9,361.45億元，市場日均值為1,522.09億元，股票成交量週轉率為13.22％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：記憶體股、5G概念股、影像感測元件股、離岸風電股，預期本周台股指數區間為11,100-11,600點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.Fed在宣布調降基準利率2碼，為近12年來首度在正式會議之外採取的緊急行動，市場預期後市仍有調降空間，美元走弱帶動國際資金加速湧入亞洲市場，新台幣短線強勢走強，有利台股資金動能。

2.澳洲、加拿大、香港、澳門先後宣佈降息；日本央行總裁黑田東彥表示，將採取措施穩定金融市場以對抗新冠肺炎疫情的衝擊，英國央行也表態將與其他央行合作對抗可能的市場震撼，各國央行紛紛表態降息救經濟決心。

3.國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行發表聯合聲明，準備幫助成員國應對新冠病毒帶來的人員災難和經濟挑戰，可能運用的工具包括緊急融資、政策建議和技術援助等。

(工商 )