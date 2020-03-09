8日一則《湖北機場集團關於做好復工復航準備工作的通知》在網路流傳，引發各界猜測，自1月23日起暫停商業客運航班的湖北各機場即將復航。武漢天河機場發布聲明強調，通知管理人員返崗屬公司內部正常工作安排，不代表已正式確定具體復航日期。

針對《湖北機場集團關於做好復工復航準備工作的通知》的內容，提及「集團職能部門和各板塊公司職能部門3月10日開始正常到崗上班」，「武漢天河機場官微@武漢機場楚天情」發佈聲明回應網上傳聞，強調並不代表已正式確定具體復航日期。湖北疫情近日已出現好轉，提早做好復航準備也屬正常。

聲明全文如下：

今天，我司一則關於做好復工復航準備工作的通知在網上流傳，引發部分網友關注。為消除公眾誤解，現就有關問題澄清說明如下：

1.我司所轄武漢天河機場及省內支線機場嚴格執行湖北省及武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部部署，於1月23日起相繼關閉離漢離鄂通道，暫停了商業客運航班運行。在此期間，我司為保障全省疫情防控航空運輸任務，持續保持了正常工作狀態。此次通知部分管理人員返崗，屬我司內部正常工作安排。

2.武漢天河機場是國內大型繁忙機場。機場由暫停商業客運到恢復常態化航班運行，各項準備工作十分繁重，我司根據工作需要，提前為復航做好人員培訓、設備檢修、安全檢查等準備工作，屬必要的正常安排，不表明已正式確定了具體復航時間。武漢天河機場及省內支線機場何時復航，我司將嚴格按照國家統一部署和省市新冠肺炎疫情防控指揮部的決定執行。

我們相信，在大家共同努力下，疫情終將過去，機場復航可期。我們期待：您成為我們尊貴的客人，從天河再出發、再起飛！再次衷心感謝廣大網友對湖北機場集團的關心、支持和厚愛！

(旺報 )