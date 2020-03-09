罷韓第二階段超過50萬份連署，罷免高雄市長韓國瑜公投預期應會通過。挺韓網友為避免罷韓接下來攻勢，現在網路上紛傳5個交戰守則，呼籲挺韓市民一定要冷靜，不要和罷韓團體起任何衝突，更重要的是，韓粉要避免刺激「不積極的反韓者」情緒，一定撐到韓國瑜成功躲過罷韓公投！

教戰守則。（摘自澄清唬臉書）

為了因應罷韓團體來勢洶洶的攻勢，韓粉也在網路上發起救韓活動，其中，粉專《澄清虎》臉書分享5個教戰準則來救韓國瑜！以下是5原則內容：

一、最重要的不要跟「一粒教」起衝突，避免任何挑釁、叫罵或恐嚇行為任何衝突，就是幫那些「一粒教」的人創造他們最期盼的：聲量。然後他們繼續鬧，只會讓因經濟風暴而擔憂的一般人，真的理解到這些「一粒教」的人根本不在乎真正的市民需求。

二、請低調去投反對票，也不要說被罷掉就算了，隨便高雄變怎樣。情緒用語只會刺激「不積極的反韓者」情緒加溫。更重要的是，讓韓國瑜證明自己，也讓韓粉證明自己

三、不要有造勢活動，用志工活動取代，創造正面聲量。樹大必有枯枝，人多必有白癡，韓粉發起的任何大規模造勢活動難保不會有脫線者，更慘的是反而會被黑韓一條龍找到自產自銷的機會。真忍不住就從事志工活動吧！至少這樣不會有太多擴散負面聲量的機會。

四、多多宣揚高雄政績，散佈正面能量。只要多宣揚高雄政績，就會讓許多人潛移默化，慢慢質疑黑韓宣傳的真實性，更重要地，是讓那些「不積極的反韓者」也覺得韓國瑜沒犯大錯，也粗有成果，實在沒必要在經濟烏雲罩頂時，又要勞師動眾辦補選，然後達成我們保住韓市長的目標，也讓韓市長有機會與他的部會級團隊更凸顯出他們確實與眾不同。

五、請勿威脅「任何人」支持韓市長，真心誠意才能對市長好。你不能移山來眼前，就去接近山吧，那些政治人物或勢力真心誠意支持韓市長或公平對待韓市長，我們點滴在心頭就好。去威脅任何人來支持韓市長，在韓市長備受困境的現在，不僅不會幫助他，還會幫他吸仇恨值。

(中時電子報)