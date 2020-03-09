Memphis fans got on their feet to salute Vince. Nothing but love 🙏 pic.twitter.com/XXgOgfjSm7 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 8, 2020

Father Time can't slow down Vince Carter ⏰



VC is 41-years old still rising up for 360° dunks ✈️ pic.twitter.com/KMy0mHUXH3 — NBA UK (@NBAUK) November 28, 2018

老鷹隊卡特(Vince Carter)邁入生涯第22個球季，正在享受最後一段NBA時光。前日客場對戰灰熊，卡特在首節剩下兩分多鐘時上場，獲得觀眾起立致敬，上個月到獨行俠主場也受到歡呼。卡特是1998年選秀第5名，從22歲打到43歲，每一季都有上場。

卡特是年紀最大的現役球員，戰力所剩無幾，效力灰熊期間(2015-2017)只有場均6.9分，本季是新低的4.9分、投籃命中率35%，即使是這樣球迷還是喜歡他。卡特很早就爬上巔峰期，生涯首季新人王，第2季摘下灌籃大賽冠軍而名震聯盟，2000-01球季(暴龍隊)繳出場均27.6分、40%三分球命中率的最佳成績。

身經百戰卻無赫赫功業，卡特生涯僅兩次入選聯盟前三隊，但做為史上最強的灌籃王，名人堂仍會預備一個席位給他。卡特表弟麥格雷迪(Tracy McGrady)於2017年進入名人堂。此外卡特還是能夠灌籃的，即使超過40歲他也能在練球時使出360度灌籃。

(中時電子報)