本周口罩平均日產920萬片 沈榮津：最高挑戰1,000萬片 09:222020/03/09 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長沈榮津9日出席立法院經濟委員會會前受訪表示，由於第一批口罩產線60條已經在上周完成交機，目前各工廠正在進行調整測試中，預計本周平均產量可達920萬片，若是順利的話，每日最大產量就可達1,000萬片的目標。 至於第二批口罩產線交機時間，沈榮津說，目前產業正在努力當中，希望最晚不要超過3月底。 沈榮津周一出席立法院經濟委員會，邀針對「因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，就我國產業鏈可能面對的衝擊、效應及政府產業輔導方案，並強化臺灣經濟產業升級」進行報告，並備質詢。 (工商 ) #萬片 #沈榮津 #立法院經濟委員會 #口罩產線 #交機 也許您會感興趣 推薦閱讀 振興券調至2千？經長：要量力而為 11:252020/03/05 財經 援兵來了！經濟部公告第二波32條口罩產線遴選結果 19:102020/03/05 財經 防疫好消息！60條口罩產線全交機 21:112020/03/05 財經 紓困不採正面表列 經長：依法登記台商皆適用 23:102020/03/05 財經 工具機國家隊幫忙 第60條口罩產線5日完工 09:112020/03/06 財經 工具機國家隊挺到底 預計20日完成新增30條口罩產線 09:312020/03/06 財經 沈榮津：新冠肺炎快篩試劑預計半年後上市 15:442020/03/06 政治 關懷學生傳遞溫情 艾多美捐贈上萬片口罩 18:162020/03/06 生活 沈榮津：新冠肺炎快篩試劑還要半年才能上路 19:322020/03/06 政治 口罩之亂怎解除的 源自除夕一通急電：出大事了！ 21:222020/03/07 生活 財經熱門新聞 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 iPhone11 全球爆缺貨 - 財經要聞 - 工商時報 詭異！30分鐘…美股狂彈600點 黑五驚悚巧合 - 財經 不忍了！沙國出驚人絕招 油價爆恐怖下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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