經濟部長沈榮津9日出席立法院經濟委員會會前受訪表示，由於第一批口罩產線60條已經在上周完成交機，目前各工廠正在進行調整測試中，預計本周平均產量可達920萬片，若是順利的話，每日最大產量就可達1,000萬片的目標。

至於第二批口罩產線交機時間，沈榮津說，目前產業正在努力當中，希望最晚不要超過3月底。

沈榮津周一出席立法院經濟委員會，邀針對「因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，就我國產業鏈可能面對的衝擊、效應及政府產業輔導方案，並強化臺灣經濟產業升級」進行報告，並備質詢。

(工商 )