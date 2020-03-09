內政部長徐國勇因為宣布緩暫全國性酒測，被叮得滿頭包，上午再被問到同樣的問題時，徐國勇忽而談居家檢疫、忽而談異地辦公，希望外界不要再聚焦全國性酒測。他並說，暫停全國性酒測是警政署2月12日發出的公文，執行一個多月，績效很好。

酒測問題朝夕改，原本減為6次的勤務，在蘇揆一聲令下，又變成8次。被問到酒測問題時，徐國勇反應要求全國網友去思考，當一個居家檢疫者趴趴走，曾有案例是從基隆跑到高雄，到桃園、台中都要警察幫忙，直到高雄。這麼多警力投入，如果酒測沒有減少次數，酒駕都零容忍，應該給警察同仁一些彈性吧，人力部署才能有縱深，如果大家好好思考這個問題，體恤這些，就會知道警察同仁應該給予鼓勵。

徐國勇並爆料，全國性酒測暫停，是警政署2月12日就發文出去，大家可以去檢視一個多月來，有沒有減少次數，「沒有」，對酒測執行有沒有放鬆，「沒有」。都已經實施一個多月，績效都很好，是不是該給警察同仁鼓勵。

(中時 )