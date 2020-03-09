針對日前環保署要求台中市環保局更正台中火力發電廠更正處分一事，環保署署長張子敬今天表示，「推動環保工作還是要依法執行」，如果還是罰鍰的話沒有急迫性的衝擊，但此次涉及廢止許可證，讓機組不能操作，如果牽扯到國賠也對基層的公務員很大的影響。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署業務報告。

台電公司台中發電廠在去年12月間經台中市政府環境保護局認定全廠生煤年使用量超過許可證核定量，廢止2部發電機組操作許可證一事，環保署日前認定，中火全廠的生煤年使用量累計至各次告發日時，均未超過許可證核定量且處分規定前後矛盾，致裁處以違反空污法處分之理由明顯違誤，要求台中環保局更正處分。

張子敬說，如果明明知道他（台中市環保局）有違法，如果後續再救濟就來不及了。

針對日前環評旁聽民眾直播遭制止一事，張子敬指出，原本的環評都有直播，因為硬體設備的關係，只挑重要環評會議的直播，而先前旁聽的民眾可能會針對個別的環評委員拍攝，造成委員不安，為了希望委員有充份討論的空間（才會制止），未來環保署會改善硬體，或許在改善前可以挪至硬體設備較好的會場來開會。

(中時 )