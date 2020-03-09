在疫情衝擊下，旅行社恐湧現倒閉潮；對此，交通部長林佳龍今天表示，已提出紓困與振興方案，同時交通部亦居中協調，以減少旅行社損失，並讓業者利用困難時刻做人才培訓，提升競爭力，待復甦時能業績大爆發。

林佳龍表示，旅行社受衝擊最直接而且巨大，損失最慘重，在疫情發生時，就跟旅行業者溝通，也提出紓困與振興方案，旅行社占很大部分。

林佳龍說，另外就是從消費者角度來講，任何因為疫情而取消的出遊，都有定型化契約；至於透過旅行社、航空公司、飯店比較複雜，交通部也居中協調，希望能減少旅行社損失，對於旅行社紓困，包括：融資貸款、展延、利息補貼等，也落實在特別條例中。

林佳龍表示，旅行社利用機會，希望能提升人才培訓、也推出非常多能優化旅行業未來服務品質的方案，在困難時刻提升競爭力，待復甦時能有業績大爆發。

林佳龍指出，因為這次台灣防治疫情的表現，受到國內外的肯定，必須要保持好的狀況，已經開始做好未來復甦期間的宣傳、行銷準備，讓全世界能了解，台灣是能安心旅遊的美麗寶島，相信對未來觀光業的發展會是最好的國家品牌。

(中時 )