新北市府攜手海大改良花枝繁殖技術，力行海洋保育。（新北市府提供／吳康瑋新北傳真）

新北市府攜手海大改良花枝繁殖技術，力行海洋保育。（新北市府提供／吳康瑋新北傳真）

新北市府攜手海大改良花枝繁殖技術，力行海洋保育。（新北市府提供／吳康瑋新北傳真）

新北市府攜手海大改良花枝繁殖技術，力行海洋保育。（新北市府提供／吳康瑋新北傳真）

虎斑烏賊就是一般民眾認知裡的花枝，為臺灣海域常見的花枝物種，在水溫回暖的春天，是他們一生中最主要的繁殖季節，新北市政府為了使資源永續利用，自104年起，國立臺灣海洋大學與新北市政府合作，開發花枝的人工繁殖技術，並透過改良花枝「產房」，提高養殖效率，新北市政府更大力歡迎市民朋友即日起上漁管處網站預約導覽，將可以搶先第一手直擊花枝爸爸媽媽的產房。

海洋大學助理教授徐德華表示，每年2月到4月是虎斑烏賊的繁殖季，這段期間花枝們展開求偶，配對後，花枝爸爸會一直保護著花枝媽媽，趕走其他想要來「偷襲」的公花枝，直到產卵結束，而在海洋資源復育園區內的花枝媽媽一生只會產卵一季，繁殖季結束後就會漸漸死亡，留下一顆顆晶瑩剔透的花枝卵，再由復育人員收集到專門的養殖池孵化。他強調，以往花枝產房都是利用五腳磚堆疊(如金字塔)，花枝喜歡產卵在金字塔的最底層，收卵時要先搬開上層磚塊，較費時費力；而團隊新設計的花枝附卵器，可讓花枝產卵在新型模具上，工作人員容易拆卸和調整附卵器，讓工作人員提高工作效率也避免受傷。這些花枝卵經過工作人員細心呵護呵護，一個多月後花枝寶寶就會破卵而出，當牠們成長至2公分左右時，就可以準備回到大海了。

農業局長李玟則指出，花枝是新北市的重要水產資源，為永續資源利用，新北市政府自104年起與海洋大學合作開發花枝人工繁殖技術及放流，今年5月將邀集貢寮區中小學師生及在地保育團體一同參與貢寮卯澳灣放流活動，透過親手將花枝苗送回大海，力行海洋教育、深植海洋保育觀念。想要參觀花枝爸爸媽媽產房的市民朋友們，請在新北市漁管處網站預約導覽。

(中時 )