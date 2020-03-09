世衛報告證實：陸境外確診近2.5萬例 疫情波及全球101國 09:352020/03/09 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世衛組織總幹事譚德塞（中）。（取自搜狐網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織最新報告，截至歐洲中部時間8日10時（北京時間8日17時），大陸境外新冠肺炎確診病例數達2萬4727例，死亡484例。大陸以外全球受新冠肺炎疫情影響的國家與地區數量已破百、達101個。 世衛組織每日疫情報告顯示，大陸以外新冠肺炎確診病例較前一日增加3610例，達2萬4727例；死亡病例較前一日增加71例，達484例。全球新冠肺炎確診病例比前一日增加3656例，達10萬5586例；包括保加利亞、哥斯大黎加及馬爾地夫在內8個國家與地區首次報告新冠肺炎病例。 (旺報 ) #新冠 #新冠肺炎 #肺炎 #大陸 #病例 也許您會感興趣 推薦閱讀 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 陸韓研製疫苗 取得重大進展 04:102020/03/05 國際大事 桃園發高燒不治男 檢驗出爐非新冠肺炎患者 14:402020/03/05 社會 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 謠傳SARS死上百人 新北男子遭送辦 17:262020/03/06 社會 馮迪索讚最愛導演李安 透露「很想來台灣走走」 19:212020/03/06 娛樂 沈榮津：新冠肺炎快篩試劑還要半年才能上路 19:322020/03/06 政治 疫情來襲 北市酒駕執法不打烊 12:032020/03/07 社會 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 4陸客吃退燒藥搭機成境外移入確診病例 北京警方立案偵查 22:472020/03/07 兩岸 兩岸熱門新聞 江啟臣未收大陸領導人賀電 原因曝光 - 兩岸 湖北各機場將復航？武漢機場：提前準備 - 兩岸 - 旺報 湖北百歲人瑞 罹新冠肺炎痊癒出院 - 兩岸 姐弟逃離義大利！登機前「狂吃退燒藥」順利通關 下飛機確診被罵翻 - 兩岸 世衛報告證實：陸境外確診近2.5萬例 疫情波及全球101國 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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