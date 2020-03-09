世界衛生組織最新報告，截至歐洲中部時間8日10時（北京時間8日17時），大陸境外新冠肺炎確診病例數達2萬4727例，死亡484例。大陸以外全球受新冠肺炎疫情影響的國家與地區數量已破百、達101個。

世衛組織每日疫情報告顯示，大陸以外新冠肺炎確診病例較前一日增加3610例，達2萬4727例；死亡病例較前一日增加71例，達484例。全球新冠肺炎確診病例比前一日增加3656例，達10萬5586例；包括保加利亞、哥斯大黎加及馬爾地夫在內8個國家與地區首次報告新冠肺炎病例。

(旺報 )