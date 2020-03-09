經濟部即將在本月召開電價審議委員會，經濟部長沈榮津9日在立法院經濟委員會前受訪表示，最近油價大幅下跌，相對電價調整壓力就相對比較小，不過最後還是要尊重電價審議委員會的決定。

據了解，國際原油價格近幾周大幅下跌，從今年1月高點西德州原油每桶61.63美元、北海布蘭特原油每桶68.60美元、杜拜原油每桶66.69美元，到最近一個交易日已經降到西德州原油45.65美元、北海布蘭特每桶50.97美元、杜拜每桶49.70美元。

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