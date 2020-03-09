4月電價又要動？經長：油價下跌 電價壓力相對小 09:332020/03/09 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部即將在本月召開電價審議委員會，經濟部長沈榮津9日在立法院經濟委員會前受訪表示，最近油價大幅下跌，相對電價調整壓力就相對比較小，不過最後還是要尊重電價審議委員會的決定。 據了解，國際原油價格近幾周大幅下跌，從今年1月高點西德州原油每桶61.63美元、北海布蘭特原油每桶68.60美元、杜拜原油每桶66.69美元，到最近一個交易日已經降到西德州原油45.65美元、北海布蘭特每桶50.97美元、杜拜每桶49.70美元。 (工商 ) #電價 #每桶 #相對 #沈榮津 #油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 振興券調至2千？經長：要量力而為 11:252020/03/05 財經 紓困不採正面表列 經長：依法登記台商皆適用 23:102020/03/05 財經 俄羅斯是否大幅減產未定 油價跌至3年低點 07:102020/03/06 國際 沈榮津：新冠肺炎快篩試劑預計半年後上市 15:442020/03/06 政治 沈榮津：新冠肺炎快篩試劑還要半年才能上路 19:322020/03/06 政治 黑暗時刻再度來臨！ 美股開槍...油價快逼近死線 23:232020/03/06 財經 口罩之亂怎解除的 源自除夕一通急電：出大事了！ 21:222020/03/07 生活 國際疫情狂飆 陳時中：台灣相對安全別出國 15:012020/03/08 生活 匯率期貨趨勢專欄－歐元、日圓相對有撐 04:102020/03/09 證券．權證 本周口罩平均日產920萬片 沈榮津：最高挑戰1,000萬片 09:222020/03/09 財經 財經熱門新聞 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 核彈轟炸美股！專家警告：小心爆發2件事 - 即時 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 3個月漲幅全吐回 台積電股價染疫崩跌逼近死線 - 財經 油價暴跌、美恐陷負利率 川普危機來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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