氣立大陸廠復工後，接獲大陸口罩及防護衣等醫療器材設備增購自動化設備，急需氣動元件訂單。囿於大陸廠配合當地政府防疫，工作天數減少，急單無法反映在2月營收上，2月營收衰退，2月底接單將反映在3月營收，第一季預估與去年同期持平。

市場預期氣立3月營收將挑戰新高，今（9）日股價延續上週走勢，大漲2.20元而以59.7元開出，最高曾達61.1元，隨後賣壓湧現而拉回，目前仍呈上漲走勢。

氣立2月合併營收0.62億元，年減17.36％；前2月合併營收1.46億元，年減27％。氣立主管表示，農曆年後，接獲醫療器材業者採購氣動元件及旋轉氣缸短急單，金額超過2千萬元，平常旋轉氣缸採購量少之又少，這次採購量超過5年的總和，但2月工作天數僅兩週，大陸佔氣立營收達80％，才會出現2月營收衰退，不過2月底接單會反映在3月營收上。

氣立主管表示，氣立3月新接訂單比去年同期及農曆年前均成長3?4成，目前排單至4月，台灣及大陸廠都必須加班趕工。囿於大陸廠返工率雖拉高至85％，仍無法應付訂單所需，品管及生管等間接單位人員也要支援生產線生產。

氣立擔心料件不足，必須事先備料，原物料改由台灣提供給大陸廠，同時向協力廠下單採購零件至6月。大陸浙江平湖廠原訂3月完工，目前延後一季至6月完工，一切進展順利，預計7月試量產，初期年產能增加10％～20％，2021年產值人民幣1億元，2022年全稼動達2億元。

法人預估，氣立3月合併營收上看1.2億元，有機會挑戰去年同期1.38億元的單月新高。

(工商 )