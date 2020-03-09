新冠肺炎疫情蔓延至全球，疫情爆發地中國更被各國視為拒絕往來戶，各國民眾看到疑似中國人面孔更是避之唯恐不及。近日一名赴泰國工作的台灣人就抱怨，上健身房時遭受工作人員異樣眼光看待，隨後更向警察舉發他是「非法入侵」，要求逮捕，荒唐遭遇曝光後引發熱議。

臉書粉專「盤谷唯一勸世吵架王The Heart ofBKK」版主日前分享自身遭遇，在泰國、台灣往返工作的他，有鑑於現在疫情嚴重，決定先看過泰國政府的公告：「如果沒有發燒就是自我管理即可。」於是他決定前往泰國一間健身房運動。

7日下午，版主走進健身房後先是去量體溫，沒有出現發燒症狀，於是和朋友開始練習舞蹈，過沒多久2位工作人員向前詢問他從哪裡回來的，版主回答：「台灣。」對方又問回來幾天了，因此他的怒火已經有點被點燃，不太開心地回答「4天」。

沒想到工作人員下秒出示全泰文政策要求版主離開，他拒絕了，並拿出泰國政府公告，表示在沒有發燒症狀時，台灣不在自我隔離的政策內，因此再次拒絕工作人員的請求，「如同泰國政府公告根據台灣的政策只需要自我健康管理即可，再者全泰文公告誰看的懂？進入健身房時也是正常進入。」又過一段時間，工作人員向前告知版主，已將他的健身房會員資格取消，現在他的身分是「非法入侵者」，所以決定報警要警方將他逮捕

而版主覺得莫名其妙，因此在警局時決定反告健身房：「我會堅持提告，因為我完全依照泰國法律入境泰國，即便健身房要求要14天後入場是合法的，但在沒有要求會員提供任何證明，公告全泰文的情況下，只靠會員無的放矢糾舉，我就必須要接受這種待遇嗎？」更痛批這樣的情況根本就是在「獵巫」！

當地網媒《[email protected]》事後更報導，健身房對這名台灣人所經地方已做最徹底的消毒，要許多泰國民眾放心；據悉，台灣駐泰國辦事處已接獲此案，版主也表示會堅持提告，「不用跟我說人在屋簷下不得不低頭，14天後再去就好，在完全跟隨泰國政府規定下，我何錯之有？總而言之，依法提告。」

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(中時電子報)