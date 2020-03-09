俗稱「武漢肺炎」的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）迅速擴散，預料會嚴重影響全球的外國直接投資（FDI）。聯合國經濟學家預測，外國直接投資最多會減15%。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）最新報告警告，不管武漢肺炎疫情持續多久，都會拖累用以評估民營企業跨境投資的外國直接投資。

武漢肺炎至今已在全球奪走3500多條人命，確診超過10萬人，國際商業也因此哀鴻遍野。

聯合國貿易和發展會議指出，今年全球經濟成長會減緩0.5%至1.5%，端看疫情是否會在上半年控制住，或是會持續到2020年底。

報告說，相應的「外國直接投資下行壓力會是5%至15%」。

報告還點出，全球100大跨國企業已有超過2/3表示生意受到疫情衝擊，許多公司甚至警告，會減緩在受疫情影響地區的資本支出。

聯合國貿易和發展會議1月原先預測今年和明年全球的外國直接投資會維持穩定，甚至可能增加高達5%。

(中央社)