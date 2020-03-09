子瑜媽媽曝她在家最愛的事。(圖／本報系資料照)

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，日前和隊友視訊分享近況，才知道她已低調返台，目前正在居家檢疫中，而她的媽媽也證實子瑜3日就回來了，既然配合政府防疫，就把隔離14天當休息，並透露她在家的行程。

因為新冠肺炎疫情影響，TWICE不少行程被迫取消，近日TWICE開直播和粉絲互動，子瑜卻缺席，後來她透過和成員視訊，才知道原來她已悄悄回台，但為了配合政府防疫政策，需居家檢疫14天，據《自由時報》報導，子瑜媽媽證實她3日返台，預計要到18日才可出關。

雖然不能出門有點悶，但子瑜會在家看電影、做適度運動健身，至於何時回韓國？子瑜媽媽也表示，要看TWICE之後的行程，如果活動再延期，她回去時間也可能延後。而之前為了疫情，子瑜分別捐出5千萬韓元、30萬人民幣給中韓兩地，媽媽也證實「這是女兒的心意」，並說她是自掏腰包的。

(中時電子報)