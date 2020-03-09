新冠肺炎全球淪陷，台灣政府各機關嚴加防堵疫情，其中又以衛福部及部長陳時中最為忙碌，然日前苗栗立委陳超明竟開砲質疑衛福部目前的防疫做法，提出「口罩老人做」，說這是在救陳時中，一番話不僅讓館長直呼吐血，資深音樂人許常德也忍不住嗆：「為何要讓陳時中浪費時間，接受這種廢物質詢」。

許常德臉書po文。(翻攝自許常德的地下手記臉書)

立委陳超明日前在立法院質詢衛福部長陳時中，表示不懂口罩為何一定要在工廠做，他就在服務處召集社區發展協會成員做口罩，表示讓老人家自已做2、30個口罩給家裡用，就不會吵著沒口罩，自豪跟陳時中說這是民間想出來的方式，「這是我救你的方法」，質疑中央跟衛福部思慮欠周。

陳超明質詢的新聞曝光後，資深音樂人許常德看不下去在臉書po文，重話痛批「這種立委(陳超明)為什麼要用選的？暴露台灣人很低能！」，納悶在疫情緊張的現在，「為何要讓陳時中浪費時間，接受這種廢物質詢？」，同時擔心他的言論影響到所屬黨派，很想知道黨主席的看法。

而許常德也大嘆不知何以其所屬地區，要養陳超明這種父母官，「這種廢物平常是戴他父母幫他做的口罩嗎，不然以後不准他們家人使用政府給的口罩，這種人比病毒還糟憑什麼帶人用的口罩啊」，更失笑自我檢討選民根本是自作孽，「我們是在伊朗嗎？」。

(中時電子報)