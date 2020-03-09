衛星定位監控領導廠商威潤科技（6465）、全球第一大伺服器管理晶片供應商信驊科技（5274）、及汽車影像產品專業製造商勝捷光電共同宣佈，三方將攜手共組大聯盟，合力建構車載視訊（Video Telematics）解決方案，搶攻全球市場商機。

市場看好，此策略聯盟將可有效結合威潤科技於衛星定位監控產品豐沛之技術能量與品牌及通路優勢、信驊科技獨步全球之Cupola360多影像拼接處理技術、與勝捷光電高性能之影像光學技術及系統整合能力，透過資源的整合發揮最大綜效，共創三贏。威潤科技所推動的大聯盟成員除了上游的晶片廠商信驊科技與汽車影像產品專業製造商勝捷光電之外，也正積極與國內某大光電集團成立之系統部門洽談策略聯盟，計畫結合該集團在車隊管理軟體、AI及雲端的技術，打造最先進的整體解決方案。威潤科技表示，此大聯盟將以軟硬通吃的營運模式，同時角逐北美、日本前裝及後裝車載視訊市場的龍頭地位。

據市場研究機構Reportlinker調查報告指出，2018年至2022年，全球車載資通訊（Telematics）市場預計將以18％的年複合成長率增長。其中，車載視訊將對市場發展帶來正向的影響，對於營業額及利潤的提升有顯著的效果，故將成為驅動市場成長的重要動能。調研公司Technavio另一項報告指出，隨著越來越多人使用車載視訊技術，全球車載視訊市場預計至2023年將以每年23%的成長率成長。

深耕車載資通訊產業10多年的威潤科技表示，過去企業車隊管理需求相對單純，僅需收集車輛位置、各式感知器的資訊等即可滿足應用 ; 隨著市場逐漸成熟及行車用路安全意識抬頭，越來越多車隊管理者希望透過影像結合衛星定位監控產品衍生出之車載視訊解決方案，即時偵測危險駕駛行為與道路狀況，進一步提升交通安全、保障駕駛及用路人權益。萬一不幸發生交通意外事故，車載視訊產品也能即時將事故前後5秒的影像回傳，讓車隊管理公司能迅速釐清事故現場的情況，以最周全的準備抵達事故現場進行善後處理。事實上，此種應用情境也是目前汽車大廠及保險公司積極推動的方向。

看好全球車載視訊市場的成長潛力龐大，威潤科技號召信驊科技、勝捷光電共組車載視訊大聯盟，並積極與國內某大光電集團成立之系統部門洽談策略聯盟，期能透過各家企業於各自領域的專業技術與經驗，將台灣優秀廠商打造之符合市場需求的創新解決方案，推向國際市場。

威潤科技表示，大聯盟將優先鎖定北美及日本市場，目前與信驊、勝捷已針對日本保險公司車載視訊專案展開合作。除了保險公司需求外，未來也會因應物流車隊管理、自用小客車管理等不同應用需求開發相關車載視訊解決方案，且不排除與大聯盟成員共同於北美市場成立專攻車載視訊解決方案之新創公司，擴大爭取商機。威潤科技強調，車載視訊為未來公司發展重點，將持續與外部擁有專精技術的公司，建立長期策略夥伴關係，逐步壯大車載視訊大聯盟的規模，競逐北美、日本前裝及後裝車載視訊市場的龍頭地位，目標成為全球最大車載視訊解決方案供應商。

(工商 )