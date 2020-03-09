旅遊業者山富（2743）今（9）日以12.5元轉上櫃交易，雖然受新冠肺炎疫情影響，短線營運遭逢衝擊，但公司對長期營運後市仍審慎樂觀。雖然台股今日開低一度暴跌211.39點，山富股價仍奮力開高，最高上漲6.4％至13.3元，早盤維持逾4％漲幅，領漲觀光類股。

山富尚未公布2019年財報，自結合併營收51.6億元，年減0.29％。不過，按股利公告揭露資訊，稅後淨利0.57億元，年增達78.92％，以上櫃後實收資本額3.2億元計算，每股盈餘（EPS）約1.8元，優於前年1.14元。

山富董事會日前通過盈餘分派案，擬配發每股現金股利0.8元，金額與前年相同，盈餘配發率約44.44％，以今日轉上櫃掛牌價12.5元計算，現金殖利率達約6.4％。公司將於6月23日召開股東常會。

展望未來，山富針對出境團體旅遊將縱向優化、橫向豐富化，出入境自由行強化元件商品及套裝旅遊產品，並透過架構自由行採購平台，以滿足一站到位的旅遊消費需求，預計9月上線，公司看好可望帶動下半年自由行相關營收爆炸性成長。

此外，山富持續致力數位轉型，持續精進實現高效自動化流程，優化客戶體驗。除計畫強化社群推播，亦規畫透過精準行銷雲服務、智慧客服、網路客戶搜尋數據導入行銷，強化數位轉型成果。公司表示，今年精準行銷投入方案首階段已完成達60％。

(時報資訊)