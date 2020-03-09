六福旅遊集團（2705）宣布，旗下「起家厝」六福客棧因危老案通過，將進行後續改建作業，六福客棧將於5月31日正式熄燈謝幕，館內金鳳廳將營業至3月31日，而客房服務及館內福園餐廳則營業至5月31日。

六福表示，集團將持續布局物業管理，客棧相關人力未來將優先轉往六福物業體系。六福物業管理傳承集團近半世紀的飯店know-how及長期培養的專業人才，將發揮優勢，主攻住宅高端清潔與特殊材質保養。

為感謝回饋老客戶，六福客棧館內金鳳廳日前推出499元港點吃到飽，獲得顧客熱烈迴響，活動將同步舉辦至3月31日。此外，住宿也推出買一送一住房專案至5月31日止，希望舊雨新知能共同回味客棧經典。

六福表示，未來六福客棧美味不打烊，將發揮品牌優勢，推出包含常溫、冷藏及冷凍商品，持續布局零售、便當、餐飲。各大通路布局將以聯名和即時便利產品為主，將老饕最愛的港點、粵菜等招牌菜，轉換為即時覆熱餐點或醬料、飲品等。

至於擁有廣大粉絲的客棧便當，六福表示，除了現有的企業訂購外送及南港、松山既有營業點外，未來亦將沿著捷運持續布點。同時，集團將持續尋覓新點開設館外餐廳，以延續近半世紀的經典美味。

六福指出，持有六福客棧餐券或住宿券的消費者，均可正常使用票券，且所有票券皆附履約保證，消費者如有退票需求，可直接至訂席中心依票面金額退費。至於逾期未使用票券將視同現金，可於集團旗下台北六福萬怡酒店、六福村主題遊樂園等事業體使用。

受市場競爭加劇影響，六福客棧因房價拉高不易，近年營運陷入虧損苦戰，據六福財報揭露，六福客棧2017年、2018年分別虧損300萬及1565萬元。去年前三季營收1.45億元，年減4.06％，營運虧損1953.4萬，虧損幅度較前年同期增加26.38％。

(時報資訊)