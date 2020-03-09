受到新冠肺炎疫情持續蔓延，加上原油價格崩跌影響，美國期貨盤出現拋售潮。截至台北時間09:38，電子小型標普500跌幅已達到4.5%，報2829點，道瓊期指已挫跌逾千點，跌幅4.1%，暫報24724點。
亞洲股市跟進跳水，截至09:15，日股重挫942點，跌幅4.5%，失守2萬點大關；南韓股市大跌62點，跌幅逾3%；台股跌幅持續擴大，跌逾230點，摜破11100點關卡。
稍早開盤的陸港股也無一倖免。上證指數早盤也下跌近2%，深證指數大跌逾2.5%，港股狂瀉千點，跌幅逾4%。
(中時電子報)
受到新冠肺炎疫情持續蔓延，加上原油價格崩跌影響，美國期貨盤出現拋售潮。截至台北時間09:38，電子小型標普500跌幅已達到4.5%，報2829點，道瓊期指已挫跌逾千點，跌幅4.1%，暫報24724點。
亞洲股市跟進跳水，截至09:15，日股重挫942點，跌幅4.5%，失守2萬點大關；南韓股市大跌62點，跌幅逾3%；台股跌幅持續擴大，跌逾230點，摜破11100點關卡。
稍早開盤的陸港股也無一倖免。上證指數早盤也下跌近2%，深證指數大跌逾2.5%，港股狂瀉千點，跌幅逾4%。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。