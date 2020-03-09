受到新冠肺炎疫情持續蔓延，加上原油價格崩跌影響，美國期貨盤出現拋售潮。截至台北時間09:38，電子小型標普500跌幅已達到4.5%，報2829點，道瓊期指已挫跌逾千點，跌幅4.1%，暫報24724點。

亞洲股市跟進跳水，截至09:15，日股重挫942點，跌幅4.5%，失守2萬點大關；南韓股市大跌62點，跌幅逾3%；台股跌幅持續擴大，跌逾230點，摜破11100點關卡。

稍早開盤的陸港股也無一倖免。上證指數早盤也下跌近2%，深證指數大跌逾2.5%，港股狂瀉千點，跌幅逾4%。

(中時電子報)