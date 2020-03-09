民進黨在2020總統立委選舉拿下六十多席，泛綠陣營再次過半，也讓修憲、憲改等議題再度浮上檯面。綠委鍾佳濱、鄭運鵬等19人在新會期提案，要「廢除地方鄉鎮市級選舉」。此舉讓「村長」桃園市議員詹江村不滿砲轟民進黨。

原來上週五(6日)院會，鄭運鵬再度連署提出廢除鄉鎮市級選舉的提案，他在臉書發文自揭提案訴求，「台灣六都人口佔七成，資源超過七成，選舉層級卻最單純，非直轄市人口少、資源少，卻多了鄉鎮市級選舉，選鄉鎮市長，就跟著有鄉鎮市民代表會，基層政治的弊端跟著就多，以現代政府治理來說，完全不合理」。

他強調「廢除鄉鎮市級選舉」，是他第六、九屆開始的提案，也是民進黨行動綱領的第50條，這個想法推動至今尚未落實。他強調，對他而言，「修憲高度複雜」，「廢除鄉鎮市級選舉是不用修憲就可以進行的改革」。所以他這一屆再提案，有二個期待：

第一、成案後，並不要求何時審理，但是期待蔡英文總統能夠列入國家改革進程，甚至早於修憲工程，能讓鄉鎮市級選舉在2022落日（他可以接受六都升格妥協模式，讓可連任者延任一屆）。

第二、期待新上任的國民黨江啟臣主席，觀察台中縣市合併升格的優點效益，一起支持。

但對此，詹江村則有不同看法，他表示，「民進黨終於按耐不住，提案廢除鄉鎮市長選舉，通通改為官派。這樣也好，省得罷免，還要連署，很麻煩的」。他也暗諷「民進黨這個提案，確實適合台灣人！民進黨加油！台灣加油！」。

(中時電子報)